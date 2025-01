Lavoro dipendente, la rinuncia all'accredito contributivo incrementa l'imponibile

Il Dlgs 192/2024 interviene sulla determinazione del reddito delle persone fisiche, con modifiche che interessano diverse categorie reddituali, tra le quali i redditi di lavoro dipendente. Se per tale categoria le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025, per le altre categorie reddituali il decreto prevede specifiche decorrenze delle varie norme, alcuni regimi transitori e decreti attuativi.

Le novità per il lavoro dipendente: ratio legis dell'articolo 3, Dlgs 192/2024

Gli articoli 3 e 4 del Dlgs 13 dicembre 2024, n. 192 hanno apportato modifiche agli articoli 10, comma 1, lett. e-ter), e 51 del Tuir, in ambito dei redditi di lavoro dipendente.

In particolare, l'articolo 3 ha ampliato tutte le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e cancellato i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, riguardanti il rischio di non autosufficienza nel compimento...