Le cripto da più emittenti moltiplicano i righi da inserire nel quadro W del 730

La circolare 12/E del 2024 fornisce anche una serie di chiarimenti in relazione all’apposizione del visto di conformità nell’ambito dei modelli 730/2024 in presenza del quadro W. Per la valorizzazione delle criptoattività da indicare nel quadro W, oltre a rinviare alla circolare 30/E/2023 (paragrafo 3.7.3), l’Agenzia ha affermato che il Caf o il professionista abilitato che predispone il 730 non deve apporre il visto di conformità in relazione a tale valore, in quanto si tratta di un elemento utile...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi