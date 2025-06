Le novità sulle detrazioni spiegate dall’Agenzia delle entrate

Visto che la legge di bilancio 2025 ha apportato una serie di novità in materia detrazioni, tra cui quelle che riguardano i limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta per determinate spese, l’Agenzia delle entrate attraverso la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 ha analizzato tale novità chiarendo, tra le altre, il rapporto tra il nuovo limite alla detraibilità di taluni oneri e il limite già previsto dall’articolo 15, comma 3-quater, del DPR n. 917 del 1986, per i soggetti con redditi superiori...

