Le sopravvenienze da stralcio di debiti sono fiscalmente rilevanti

La domanda

La sentenza data 2014 relativa ad un debito bancario di 42.000 euro lo stralciava a 20.000 euro ai fini civilistici e fiscali la sopravvenienza attiva per la parte stralciata di 22.000 euro è competenza 2014, il residuo debito di 20.000 euro non essendo stato ancora pagato né tantomeno sollecitato il pagamento con atti interruttivi, si dovrebbe prescrivere nel 2024, per cui la competenza è di tale anno. Ai fini fiscali nel caso in cui anche il pagamento di 20.000 euro si dovesse prescrivere, è corretto rilevare al conto economico le due sopravvenienze attive annullandole in dichiarazione dei redditi tramite variazione in diminuzione essendo decaduti anche i termini dell’accertamento fiscale? Il tutto per annullare il debito originariamente iscritto in bilancio di 42.000R. M. Bari