Liquidazione e ritenuta del 26%, il socio documenta alla Srl il costo fiscale sostenuto

La domanda La nostra srl in liquidazione ha approvato il piano finale di riparto ai due soci A e B persone fisiche italiane. Distribuendo oltre al capitale sociale anche riserve di utili di esercizi precedenti abbiamo comunicato ai due soci che su tali importi totali la società deve applicare e versare la ritenuta a titolo di imposta del 26 per cento. Il socio B sostiene di aver versato nel corso degli anni una somma di denaro a titolo di copertura perdite superiore a quanto riceve a titolo di distribuzione e, per questo, di non essere tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva. La società come deve comportarsi di fronte a questa richiesta?

V. D. - Treviso

In base all’articolo 47, comma 7 del Tuir le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. In altri termini, risulta imponibile in capo al socio non imprenditore, con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26% ...