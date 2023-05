Liti fiscali, il funzionario dell’amministrazione finanziaria non può intervenire per la riscossione di Filippo Cannizzaro

Nel processo tributario, il funzionario dell’amministrazione finanziaria non può intervenire per conto del concessionario, siccome privo del potere di rappresentare in giudizio un diverso ente, quale appunto è l’agenzia Entrate – Riscossione (Ader). Ne consegue l’impossibilità di esaminare la documentazione inerente il medesimo concessionario. Così la sentenza 69/1/2023 della Cgt Venezia (presidente Stivanello Gussoni, relatore Provvidenza).



La vicenda



Il concessionario notifica a una Srl intimazione di pagamento...