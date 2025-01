Mance nel settore turistico, imposta sostitutiva applicabile fino al 30% del reddito

Dall'1 gennaio 2023 è stato introdotto un trattamento fiscale e previdenziale particolarmente favorevole per le mance a camerieri nel settore turistico. In particolare, la norma prevede a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva, pari al 5%, delle mance elargite dai clienti sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. La Legge di Stabilità 2024 ha modificato in senso migliorativo la disposizione di cui sopra, ampliando i limiti di applicazione.

Dall'1 gennaio 2025 resta invariata l'aliquota ed il meccanismo dell'imposta sostitutiva ma questa risulta applicabile sino al 30% del reddito e per titolari di redditi di lavoro dipendente nell'anno precedente non superiore ad euro 75.000.