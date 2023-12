Minusvalenze da rilevare integralmente nell’esercizio in cui sono realizzate

La domanda In caso di vendita di un immobile/bene strumentale, detenuto da più di cinque anni, da parte di una società non edile, la minusvalenza determinata (poiché di importo rilevante) può essere “ammortizzata” in più anni? E se sì, in quanti (vedasi il caso al contrario di una plusvalenza che può essere ammortizzata in 5 anni) ?L. D. - Gorizia

La risposta è negativa. Come indicato dal lettore le plusvalenze realizzate ai sensi dell’ articolo 86, comma 4 del Tuir, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Invece per le minusvalenze non esiste...