Mutui agevolati e fondo perduto per le microimprese agricole di giovani e donne

Il decreto del ministero dell’Agricoltura del 23 febbraio relativo alle misure sull’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 aprile) individua i requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Dlgs 185 del 2000 e, in particolare, per ottenere:

mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni (o quindici per gli investimenti nel settore della produzione agricola) comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile;

un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.

I soggetti a cui questi benefici spettano sono distinti in due categorie:

1) microimprese e piccole medie imprese in qualsiasi forma costituita, che subentrino...