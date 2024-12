Mutui a tasso agevolato per la tutela del patrimonio

Imprese culturali e creative e organizzazioni potranno chiedere mutui a tasso agevolato per progetti di tutela, conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale. Le risorse arrivano dal piano operativo del comparto per contributi in conto interessi del fondo patrimonio culturale. L’iniziativa del ministero della Cultura, in collaborazione con l’Istituto per il credito sportivo e culturale, offre aiuti in conto interessi su finanziamenti destinati...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi