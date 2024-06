Nel calendario fiscale 2025 Cu dei professionisti entro marzo

Le certificazioni uniche (Cu) per i redditi 2024 dei professionisti dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2025. Rivisti anche i calendari delle dichiarazioni da presentare nel 2025 e i termini per i versamenti dell’Iva per le liquidazioni dell’anno 2024. A prevederlo è il decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 20 giugno che ridisegna gli adempimenti e il rapporto fisco-contribuente a partire dal periodo di imposta 2024.

