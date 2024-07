Nel decreto ingiuntivo tassa fissa sull’atto

L’atto di riconoscimento di debito enunciato nel ricorso per ingiunzione è soggetto all’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, sempre che lo stesso abbia una mera efficacia ricognitiva e non modificativa di un rapporto obbligatorio preesistente. È questo il principio di diritto che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze ha affermato nella sentenza n. 161/3/2023 (presidente e relatore De Biase Frezza).

Nel caso di specie l’agenzia delle Entrate notificava ad una...