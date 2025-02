Nessuna modifica sul reddito concordato con minusvalenze e sopravvenienze non deducibili

La domanda

Una srl ha i requisiti per depositare il bilancio in forma abbreviata (lo ha fatto fino al 2023 e lo farà per il 2024 e 2025), non ha collegio sindacale e/o revisore contabile, ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025. Nel 2024 ha registrato tra gli oneri diversi di gestione costi di competenza dell'esercizio 2023 (fatture ricevute nel 2024) e note credito emesse a clienti nel 2024 per premi su fatturato 2023, mentre tra gli altri ricavi dell'esercizio ha registrato una nota credito ricevuta nel 2024 da un fornitore per un premio su fatturato anno 2023. Tenuto conto dell'adesione al Cpb, per l'anno d'imposta 2024, la società deve considerare i costi e gli altri ricavi di cui sopra come sopravvenienze da sottrarre/aggiungere al reddito/VPN concordato per il 2024?

F. V. - Trapani