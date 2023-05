Niente obbligo degli Isa per le start up avviate a partire dal 2021 di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Isa esclusi anche per le start up 2021. È quanto si apprende dal decreto del ministero dell’Economia del 28 aprile 2023 (in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale») che approva i correttivi congiunturali straordinari per il periodo d’imposta 2022.

Il decreto in questione è quello che approva specifici elementi di correzione che vanno a incidere sul risultato degli Isa in ragione degli eventi anomali cha hanno contraddistinto il 2022.

Si va dalle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo...