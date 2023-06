Niente regime agevolato per l’associazione sportiva dilettantistica che non presenta la dichiarazione di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Associazioni sportive dilettantistiche (Asd): negato l’accesso al forfettario in base alla legge 398/91 in assenza di dichiarazione. Questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione nell’ordinanza 9973, pubblicata lo scorso 14 aprile, in relazione a un’Asd per la quale è stato escluso l’accesso al regime previsto dalla legge 398/91 in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

La vicenda

Il caso verteva, in sostanza, sulla possibilità per l’ente di beneficiare dell’opzione prevista...