No alla detrazione dell’Iva per gli immobili merce assegnati ai soci usando una riserva di Silvio Rivetti

La domanda Una società di costruzione Srl procede all’assegnazione ai propri soci di immobili merce costruiti nel 2021 iscritti tra le rimanenze di magazzino alla luce del regime di favore introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Come previsto dalla norma procede all’applicazione dell’Iva del 10% su tali assegnazioni. A fronte di tale assegnazione viene utilizzata parzialmente una riserva di capitale capiente (imponibile più Iva 10%). I soci possono ottenere l’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 76) che riconosce alle persone fisiche che comprano nell’anno 2023 immobili residenziali di classe energetica A o B una detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata?

F. U. - Genova

La risposta è negativa, sulla scorta dei seguenti ragionamenti. Occorre considerare che le due operazioni di assegnazione e di cessione dei beni immobili ai soci, ricadenti nell’estromissione agevolata dei beni dal regime d’impresa ai sensi dell’articolo 1, commi da 100 a 106, legge 197/2022, per quanto non possano dirsi equivalenti (per assumere la prima rilievo in relazione al patrimonio netto sociale, dovendo la società che beneficia della tassazione agevolata annullare riserve di capitali o di...