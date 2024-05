Nuove sanzioni da settembre. Partite Iva, ritocchi al concordato

Nuove sanzioni amministrative per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Due requisiti per distinguere i crediti d’imposta inesistenti e quattro per i non spettanti. Sono due delle modifiche del decreto sanzioni atteso mercoledì 22 maggio all’ok definitivo del Consiglio dei ministri dopo i pareri ricevuti dalle commissioni parlamentari. Ma non è finita, perché arriverà anche un atto di indirizzo per precisare in modo dettagliato come la nuova declinazione si applicherà ai crediti d’imposta...

