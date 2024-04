Nuovo processo tributario, l’Aidc commenta gli aspetti applicativi

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc) ha licenziato in data 11 marzo 2024 un documento che commenta schematicamente e sinteticamente le novità più importanti del nuovo processo tributario.

L’obiettivo dell’Aidc è quello di esaminare alcune problematiche di natura interpretativa ed applicativa che, in concreto, possono avere impatto sull’attività professionale, nonché di proporre modifiche sul Testo Unico Giustizia Tributaria in pubblica consultazione sul sito del Mef.

Il commento al documento dell’Aidc sarà esposto, per motivi di più agevole lettura, in due parti, che saranno pubblicate in due numeri sequenziali della presente Rivista.