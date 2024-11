Oic, semplificazioni contabili per le Pmi con limiti più elevati

Il progetto di semplificazione dei principi contabili destinati alle PMI, intrapreso dall’Organismo Italiano di Contabilità con i questionari posti in consultazione sino al 20 novembre, è l’occasione per alcune considerazioni.

Il tutto ovviamente in attesa di conoscere l’esito della consultazione, considerando che il progetto intende valutare come i principi contabili nazionali possano essere resi maggiormente fruibili dalle imprese di minori dimensioni. In questo quadro contabile si deve tenere conto...