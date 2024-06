Oltre il 30% dei ricavi compilazione degli Isa anche per altre attività

La domanda Un azienda che opera nel settore della riparazione di macchine per ufficio e altri servizi connessi all'information technology codice attività 951100 oltre che fare assistenza e servizi vende anche Hardware e materiale di consumo che superano il 30% del fatturato totale. Per questa azienda che applica lo studio CG66U è corretto non compilare i dati multiattività in quanto nello studio in oggetto è prevista l'attività di «Vendita di hardware» nel campo attività svolta al punto C8?

G. Z. BS

Non si ritiene sufficiente la previsione di un rigo, quale il rigo C08 «Vendita di hardware e materiali di consumo (toner, cartucce, ecc.)», per escludere la compilazione dei dati relativi alle multiattività. Il prospetto «Imprese multiattività» deve essere compilato dai contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso Isa, qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo...