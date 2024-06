Omissioni Iva, gioco d’anticipo sulla regolarizzazione del versamento

La domanda Quale procedura sarebbe meglio usare in caso di omessa dichiarazione IVA per l'anno fiscale 2019. Presentare la dichiarazione prima che arrivi la lettera di compliance da parte dell'Agenzia delle Entrate oppure attendere l'avviso bonario? In entrambi i casi quali sanzioni possono venire applicate? Parlando di omessa dichiarazione è possibile usufruire del ravvedimento? Grazie A.Mereu

M. M. SS

In via preliminare, si precisa che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, non viene notificata alcuna lettera di compliance laddove tale violazione preclude il ravvedimento operoso. L’articolo 13, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 472/97, infatti, ammette il ravvedimento operoso soltanto per la dichiarazione tardiva (e non per quella omessa), a condizione che avvenga entro 90 giorni dal termine ultimo per l'invio della dichiarazione e che sia versata la sanzione per la dichiarazione...