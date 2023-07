Operazioni black list, il valore normale dei costi orienta l’agevolazione di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Sanzioni più pesanti se manca l'effettivo interesse economico - di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo









Con il modello Redditi Sc 2023 torna il focus delle imprese sui Paesi black list. Il modello accoglie, infatti, le novità introdotte all’articolo 110, commi 9-bis - 9-quinquies del Tuir, ad opera dell’articolo 1, comma 84, della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023). In base alla nuova normativa – che sostanzialmente ripercorre quella introdotta in passato dal Dlgs 147/2015 (in vigore solo per il 2015 in quanto poi abrogata dal 2016) – i costi derivanti da operazioni con soggetti non cooperativi...