Operazioni di Mlbo, non c'è abuso in presenza di un reale change of control

L'agenzia delle Entrate, con la risposta 251 del 2024, ha sancito la non abusività (nemmeno parziale) delle operazioni di acquisizione con indebitamento anche in presenza di reinvestimento da parte del socio cedente. Pregevole, a tal proposito, l'aver finalmente chiarito che sono da ritenersi legittime le operazioni di Mlbo ogni qualvolta si assista ad un effettivo change of control, e ciò anche se il socio uscente partecipa alla transazione coinvestendo a fianco del nuovo socio. Apprezzabili le conseguenze di tale chiarimento in termini di maggiore certezza per gli operatori (specialmente fondi di private equity) che realizzano operazioni di acquisizione, nelle quali viene offerto al socio uscente (imprenditore o altro fondo) di reinvestire nella catena partecipativa costituita per acquisire la società target.