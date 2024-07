Operazioni societarie transfrontaliere, procedure armonizzate dalla disciplina unionale

La Direttiva (Ue) 2019/2121, attuata nell'ordinamento giuridico italiano con il Dlgs n. 19/2023, ha dettato una disciplina organica per le operazioni transfrontaliere nelle quali sono coinvolte società europee e per le operazioni internazionali, armonizzandone la procedura e superando i limiti posti dagli ordinamenti nazionali, con l'intento di potenziare la crescita economica, la produttività e la concorrenza delle società coinvolte. Il pregresso panorama europeo era assai variegato poiché l'operazione transfrontaliera era regolata dall'ordinamento interno dei diversi Paesi, tanto che la Corte di Giustizia europea, occupandosi di casi concreti, era giunta ad affermare che il diritto interno di taluni Stati rappresentava una restrizione alla libertà di stabilimento ed alle volte ostacolava le operazioni transfrontaliere medesime.

Operazioni straordinarie transfrontaliere: le regole armonizzate

