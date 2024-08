Paperoni, la tassa piatta raddoppia a 200mila euro

Un menù di 25 articoli che spaziano dall’Iva su associazioni e società sportive dilettantistiche fino alla possibilità per Polizia e Carabinieri di avvalersi di natanti in affiancamento alle moto d’acqua o in loro sostituzione per i controlli in mare. Nel decreto Omnibus atteso oggi all’esame del Consiglio dei ministri spicca un pacchetto fiscale che ha visto spuntare il raddoppio da 100mila a 200mila euro della tassa piatta sui redditi prodotti all’estero dei «paperoni», ossia dei contribuenti molto...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi