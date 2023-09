Parchi agrisolari, ammessi i lavori realizzati dopo la domanda di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Nei giorni scorsi è stata attivata la piattaforma per la presentazione delle domande di accesso al contributo per l’istallazione di parchi agrisolari. C’è tempo fino al prossimo 12 ottobre alle ore 12 ma la procedura (gestita dal Gse) è «a sportello», cioè le domande vengono evase in base all’ordine di arrivo pertanto, per non rischiare che si esauriscano le risorse, è importante essere tempestivi.



Le risorse disponibili sono quelle messe a disposizione del Pnrr (1,5 miliardi di euro) al netto...