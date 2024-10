Partecipazioni, abusiva la concatenazione di tre operazioni

Costituisce abuso del diritto un’operazione in cui una persona fisica ha conferito due partecipazioni di minoranza qualificata in beta e poi, con un secondo conferimento di controllo, beta in alfa, partecipata anche dalla moglie. La successiva fusione fra Alfa e Beta gli consentirà di detenere le originarie partecipazioni in via indiretta, mediante tre operazioni neutrali la cui concatenazione è abusiva, perché partendo dalla detenzione diretta del 49% il conferimento in società sarebbe stato tassato...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi