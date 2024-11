Patente a punti, modalità operative e funzionamento

La patente a crediti, regolamentata da ultimo dal Dm 132/2024 del 18 settembre scorso è un sistema sanzionatorio che impedisce lo svolgimento dell’attività nel comparto edile ad imprese non virtuose dal punto di vista della sicurezza. Ogni impresa è dotata di un pacchetto iniziale di 30 punti e deve conservarne almeno 15 per poter operare. Sono poi previsti meccanismi premiali a fronte di determinate situazioni ed anche una modalità di recupero dei punti persi. vediamo come.