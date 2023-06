Pegno non possessorio, al via le domande al registro delle Entrate di Angelo Busani









È in funzione il servizio web dell’agenzia delle Entrate per compilare e inviare le domande di iscrizione del pegno non possessorio nell’apposito Registro informatico tenuto dalla stessa Agenzia: la formalità consente al pegno di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. Tramite la nuova applicazione, le domande di pegno (con i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia, le informazioni relative all’atto costitutivo...