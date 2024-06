Per la Cassazione l’articolo 10-ter, Dlgs 74/2000 si applica anche se l’imprenditore non incassa l’Iva

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20348 del 23 maggio 2024 ha statuito, in raccordo con la sua costante giurisprudenza, che anche in caso di inadempimento del cessionario dei beni, opera sempre la prescrizione penale dell’art. 10-ter del Dlgs 74/2000, nel caso l’operatore economico incorra nella condotta omissiva del versamento Iva in esso prevista.

I fatti

Sulla base della ricostruzione dei fatti risultava che la società, allo scopo di fronteggiare la concorrenza da parte di società...