Per le commissioni Paypal ed American Express serve l’autofattura

La domanda Nel caso di ricezione di un estratto conto da Paypal, American Express o altre società estere per commissioni sugli incassi è obbligatorio emettere autofattura o, trattandosi di commissioni esenti Iva, si può registrare il suddetto documento solo in contabilità? Nel caso sussista l’obbligo di autofattura, si dovrà usare tipo documento TD17 inserendo nell’anagrafica del cedente e del cessionario i dati del cessionario e si potrà fare un’unica autofattura a fine mese riepilogativa di tutte le commissioni del mese?

A. D. - Como

Come previsto dalla circolare 12/E/2010, nel caso in cui un’operazione rilevante ai fini Iva in Italia sia effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta gravano sul cessionario/committente, il quale dovrà procedere all’assolvimento dell’Iva secondo il meccanismo del reverse charge. Nell’ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia da ...