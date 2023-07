Per l’ingiunzione notificata nel 2016 il termine di prescrizione è il 31 dicembre 2023

La domanda

Ho ricevuto una intimazione ad adempiere ex articolo 50, comma 2, Dpr 602/1973 di 8.942 euro il 5 giugno 2023. L’ente impositore (il comune) fonda la propria azione su una ingiunzione di pagamento ex Rd 639/1910 per sanzione stradale notificata il 5 gennaio 2016. Considerato che l’articolo 68, comma 2 del Dlgs 8 marzo del 2020 sospende i termini di prescrizione anche per le ingiunzioni fiscali (ex Rd 639/2010) dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, vi pongo il seguente quesito: l’ente impositore è decaduto dall’azione per non aver notificato l’intimazione di pagamento, considerato che il diritto di credito è caduto in prescrizione il 4 gennaio del 2022?

M. D. SS