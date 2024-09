Per i professionisti più connessioni con i servizi del Sole

Più connessioni. Contenuti più integrati, con un approccio attento ai nuovi bisogni professionali. Con un metodo che, partendo dalla qualità, dall’affidabilità e dall’autorevolezza del Quotidiano e del sito internet, punta a valorizzare ancor più quell’enorme patrimonio conoscitivo e di competenze che da sempre costituisce la cifra distintiva del nostro Gruppo editoriale.

Le parole chiave

Informazione, approfondimento, operatività, servizio: sono le parole chiave con cui Il Sole 24 Ore rilancia la sfida del supporto a professionisti, imprese, contribuenti e cittadini con l’obiettivo di creare un Sistema organico di prodotto, all’interno del quale ogni lettore, sulla base delle proprie esigenze, viene accompagnato – guidato, potremmo dire – verso i contenuti a lui più adatti e in totale sintonia con quel che cerca. Un percorso e un progetto che hanno già mosso i primi passi e che verranno via via ulteriormente affinati, anche attraverso un più efficace e utile sistema di rimandi e richiami a contenuti affini e pertinenti. Una modalità già in passato molto utilizzata e apprezzata. E ben visibile, già ora e con un incremento nelle ultime settimane, con rimandi ad altri contenuti del Gruppo sia sul giornale sia sul sito internet, sia sui quotidiani digitali Nt+ o sulle Banche dati e l’Esperto risponde, in una chiave assolutamente circolare. Rimandi sempre funzionali alle possibili domande di chiarimento dei lettori.

Il supporto ai professionisti

Il Sole 24 Ore è da sempre attento alle esigenze e ai bisogni dei professionisti e da sempre si adopera per supportarli nello svolgimento delle loro attività. Questa mission ha portato nel tempo alla nascita e allo sviluppo di numerosi servizi e prodotti ad alto valore aggiunto per cercare di coprire a 360° le sfide che i professionisti si trovano ad affrontare. Così, all’informazione tempestiva e di qualità del Quotidiano e del sito internet si sono via via affiancate nuove modalità e nuovi contenuti pensati per l’approfondimento, ma anche guide operative, banche dati, software tools e utilities, percorsi di formazione oltre che servizi su misura in grado di fornire risposte puntuali su specifici quesiti come avviene con la storica rubrica «L’Esperto Risponde» e servizi innovativi come il network Partner 24 Ore, una vera e propria community generatrice di opportunità di collaborazione, di condivisione di competenze oltre che di maggiori occasioni di visibilità.

Un’offerta particolarmente ricca e articolata che per moltiplicare la sua utilità può essere ulteriormente valorizzata rendendo i nostri servizi sempre più complementari tra loro, in modo tale da facilitarne anche la consultazione per accrescerne l’utilità.

Per altro, va detto che il modello dell’integrazione è già stato sperimentato con successo con i quotidiani digitali Nt+ Fisco, Nt+Lavoro, Nt+Diritto ed Nt+Condominio e immobili che – proprio a testimoniare la complementarietà delle funzioni fruitive dei prodotti – sono stati arricchiti con l’integrazione dei periodici tecnici Settimana Fiscale, Guida al Lavoro, Guida al Diritto e Il Consulente immobiliare, ovvero prodotti editoriali che hanno una funzione d’uso complementare rispetto all’informazione e al primo livello di approfondimento fornito dai quotidiani digitali. Una funzione d’uso, per così dire, di secondo livello che è mirata sull’operatività e sugli strumenti pratici a supporto dei professionisti.

Il Sistema-Sole, a ben vedere, altro non è che il naturale proseguimento logico e il completamento del giornale, del sito internet e dei quotidiani digitali. È la consapevolezza che ogni esigenza dei lettori deve trovare una rapida risposta, alla quale tutti possano accedere in modo semplice e intuitivo. Una risposta che il Sistema-Sole può offrire sempre garantendo la sua solida qualità, la sua completezza e la sua autorevolezza. Un passepartout, una bussola utile per non restare mai indietro tra nuove leggi, obblighi e scadenze e cogliere nuove opportunità. E per muoversi con sicurezza tra l’informazione quotidiana, la documentazione, le guide, le sintesi, gli schemi, gli approfondimenti, la community, la formazione permanente. Tutto a portata di mano.