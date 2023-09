Prassi e giurisprudenza si dividono sui coobbligati di Laura Ambrosi

Atto annullato in primo grado solo per chi lo ha impugnato - di Laura Ambrosi









La recente risposta dell’agenzia delle Entrate sulla possibilità di procedere con azioni esecutive nei confronti dei coobbligati (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) merita qualche riflessione in quanto l’interpretazione fornita non è poi così pacifica.

In estrema sintesi, secondo l’agenzia delle Entrate i coobbligati rimasti inerti, non avendo impugnato l’atto impositivo non possono opporre la sentenza favorevole, non definitiva, emessa nei confronti dell’obbligato principale e pertanto restano soggetti...