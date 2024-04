Previdenza complementare, il padre non deduce i contributi versati per il figlio non a carico

La domanda

Come indicato nella circolare 15/E del 19 giugno 2023 dell’agenzia delle Entrate, i versamenti effettuati a fondi di previdenza complementare (rigo E27) risulterebbero essere deducibili dal reddito complessivo nel caso in cui siano versati dal contribuente stesso, dal datore di lavoro, dal committente o da un familiare se il contribuente aderente al fondo pensione risulta essere a carico dello stesso. Nel caso in cui il versamento dei contributi venga effettuato da un familiare (ad esempio, coniuge, genitore) per un soggetto, aderente al fondo pensione, che non è a carico di chi effettua il versamento, chi può portare in deduzione quanto versato? Tipico esempio che mi viene in mente, un genitore che paga i contributi per il figlio che ormai non è più a carico. Il figlio non sostenendo alcun onere può portarsi in deduzione comunque tali spese? Dalla circolare sembrerebbe che l’aderente non può portarsi in deduzione i contributi non avendo effettuato alcun versamento.

D. C. - Latina