Prima casa ereditata, i due anni per non perdere il bonus si calcolano dalla data del decesso

La domanda Dal 1° gennaio 2025 è possibile vendere entro i due anni la casa preposseduta mantenendo i benefici fiscali. In caso di successione, il giorno per calcolare i due anni è la data del decesso o quella della dichiarazione di successione?

E. A. - Salsomaggiore

L’articolo 1, comma 116, della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha esteso a due anni il termine per la vendita dell’immobile acquistato con agevolazioni prima casa per non decadere dalle agevolazioni. Tale termine decorre dalla data di apertura della successione, ossia dal decesso del defunto, e non dalla data di presentazione della dichiarazione di successione. Infatti, come evidenziato nel contesto, i requisiti per fruire dei benefici prima casa in caso di successione devono essere posseduti...