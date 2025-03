Professionisti, effetto domino con lo stop al concordato

Concordato preventivo biennale (Cpb) con rischio di blocco o cessazione con effetto domino, per i professionisti con partita Iva individuale che partecipano anche in associazioni professionali o Stp/società fra avvocati.

L’articolo 8 dello schema di Dlgs correttivo (approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo e che ora dovrà attendere i pareri delle commissioni parlamentari) introduce delle nuove cause di esclusione (lettera b-quinques e b-sexies del comma 1 dell’articolo ...