Proroga del concordato ristretta per gli agricoltori

La proroga del termine per accedere al concordato preventivo biennale (Cpb) riguarda anche gli agricoltori sebbene per questi ultimi l’accesso sia limitato. Il Dl 167/2024 ha previsto la riapertura dei termini per accedere al Cpb; tale previsione diventa ora un emendamento alla legge di conversione del Decreto fiscale 155/2024 (articolo 7-bis) approvato in Senato.

La proposta di concordato potrà essere accettata entro il prossimo 12 dicembre presentando una dichiarazione integrativa ma solo nel rispetto...