Protezione civile, ultima chance in Lombardia per adeguarsi al Codice del terzo settore

Protezione civile, ultima chiamata per l’adeguamento al Terzo settore ma non per la generalità dei gruppi. La notizia arriva con una delibera della Giunta regionale della Lombardia del 5 agosto scorso che, nel recepire le indicazioni del ministero della Protezione civile, ha fissato al 15 ottobre prossimo la scadenza per consentire ai gruppi comunali di volontariato di adeguarsi alle regole del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o “Cts”).

L’adeguamento al Terzo settore

Con la pubblicazione della Direttiva 22 dicembre 2022 ...