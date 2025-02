Punteggio alto negli Isa, carta da giocare in contenzioso

La domanda

Un contribuente viene sottoposto a verifica fiscale per il 2018 in seguito a una richiesta di documenti del marzo 2021. Il modello Unico 2019, relativo ai redditi 2018, riporta Isa pari a 10. Viene emesso uno schema d'atto in data dicembre 2024 in cui viene contestata la deducibilità di un costo in quanto non inerente. Il periodo d'imposta in base all'Isa pari a 10 sarebbe prescritto il 31/12/2023. Si chiede, considerato che lo schema d'atto non contesta l'infedeltà degli Isa, se sia possibile eccepire la decadenza del potere di accertamento da parte di agenzia delle Entrate, considerato che a differenza del regime premiale sugli studi di settore (articolo 10, comma 10 del Dl 201/2011, che fissava come condizione della premialità la compilazione fedele degli studi di settore, l'articolo 9 bis del Dl 50/2017 al comma 13 prevede esclusivamente la presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. La prassi ha sempre condizionato l'applicazione del regime premiale alla fedeltà degli Isa, ma tale presupposto non si rinviene nella norma.

B. F. - Modena