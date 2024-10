Quadro RU, dal riepilogo nelle istruzioni un assist sui codici credito esclusi dalla sezione I

La domanda Nel silenzio delle istruzioni ministeriali, che hanno soppresso la sezione II del quadro RU e anche alcuni codici credito, si chiede se i crediti con codici tributo 7051 e 7057, maturati nel 2022 senza poter essere dichiarati nel 2022 e comunque compensati nel 2023, siano da inserire nel quadro RU, sezione I con il nuovo codice credito 23, sicuramente destinato al codice tributo 6740, oppure con il codice credito generico 99.

G. M. - Milano

Stante la nuova struttura del quadro RU, semplificata rispetto al passato, i crediti d'imposta con codici tributo 7051 (Credito d’imposta in favore delle imprese esercenti attività di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi - articolo 6, commi 3 e 4, Dl 17/2022) e 7057 (Credito d’imposta in favore delle imprese esercenti servizio di trasporto di merci per conto di terzi - articolo 1, comma 503, legge 197/2022) non vanno più indicati (si veda la tabella dei crediti esclusi sezione I a ...