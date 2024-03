Il superbonus prevale sulle altre agevolazioni edilizie

La domanda

Si chiede se è possibile scegliere se applicare il Superbonus o i bonus ordinari Eco-Sismabonus per interventi combinati, antisismici e di efficienza energetica, sulle parti comuni di un mini condominio composto da tre unità. Tali interventi inizieranno nel 2024. Secondo l’agenzia delle Entrate vige l’obbligo, per le persone fisiche al di fuori del reddito d’impresa, arte o professione, di applicare la disciplina del Superbonus non sussistendo la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare. Considerato che la percentuale di detrazione del Superbonus è scesa al 70%, e comporterebbe per il contribuente l’obbligo di fruire di un’agevolazione inferiore rispetto a quella che avrebbe applicando le aliquote previste per gli interventi combinati Eco-Sismabonus ordinario (fino all’85% per il Sismabonus e fino al 75% per l’Ecobonus), si chiede se anche per il 2024 varrà tale disposizione (obbligo utilizzo Superbonus come da circolare dell’agenzia delle Entrate 17/E del 2023).

L. R. - Foggia