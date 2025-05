Rappresentante fiscale, attestazione dei requisiti e garanzia

L’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13/2024, ha modificato il comma 3, dell’articolo 17, del Dpr 633/1972, stabilendo che per assumere il ruolo di rappresentante fiscale è necessario possedere determinati requisiti soggettivi e prestare un’idonea garanzia in relazione al numero di soggetti rappresentati; con provvedimento del 17 aprile 2025 sono state definite le modalità operative per la presentazione di tale dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti soggettivi necessari...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi