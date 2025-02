Rateazione a maglie strette per i debiti oltre 120mila euro

In caso di carichi affidati maggiori di 120.000 euro, se il contribuente non riesce a soddisfare i criteri tassativamente stabiliti nel Dm del 27 dicembre scorso per dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria non può accedere ai piani di rateazione. In caso di decadenza dal piano di rientro, inoltre, l’agente della riscossione non è tenuto a notificare alcun provvedimento al debitore, poiché il venir meno del beneficio del termine opera automaticamente. Queste le risposte dell’agenzia delle Entrate...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi