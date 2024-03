Ravvedimento speciale, i commercialisti: bene l’estensione anche agli anni pre 2022

Riapertura dei termini per il ravvedimento speciale esteso anche alle annualità precedenti al 2022. È quanto prevede la bozza di decreto approvata il 26 marzo da Consiglio dei ministri all’articolo 7, commi 6 e 7. Si allungano, quindi, i tempi per le autocorrezioni con lo sconto delle sanzioni a 1/18 previsto dalla legge di Bilancio 2023 la cui scadenza era prevista per il 31 marzo (slittata al 2 aprile) e viene ora prorogata al 31 maggio.

La reazione dei commercialisti

«La conferma della riapertura dei termini del ravvedimento...