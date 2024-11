Ravvedimento speciale, l’opzione si perfeziona con il modello F24

Arrivano le indicazioni delle Entrate per chi è interessato a opzionare il ravvedimento speciale, cioè la sanatoria per le annualità 2018-2022 riservata ai contribuenti Isa che hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre al concordato preventivo biennale. Il provvedimento prot. n. 403886/2024, firmato il 4 novembre dal direttore Ernesto Maria Ruffini, indica in particolare le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni, che - viene confermato - si perfezionano tramite il pagamento dell’imposta...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi