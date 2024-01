Rebus Iva e redditi non dichiarati scoraggiano l’adesione al patto

In passato i vari tentativi di introdurre nel nostro ordinamento un concordato preventivo non hanno avuto particolare successo.

Perché, quindi, la nuova edizione del concordato preventivo biennale dovrebbe funzionare? Vediamo, innanzitutto, di analizzare quali sono i benefici.

In primo luogo, viene stabilito che al contribuente spettano i vantaggi previsti per i soggetti Isa, a prescindere dal punteggio. In particolare (tralasciando l’esonero dall’apposizione dei visti per compensazioni e rimborsi) ...