Redditi diversi per la «nuda costruzione» ceduta dall’Asd

Il corrispettivo derivante dalla cessione della «nuda costruzione» da parte dell’associazione sportiva rientra tra i redditi diversi. Con le novità recate dalla legge di Bilancio 2024, anche la costituzione del diritto di superficie — cioè l’operazione con cui il proprietario cede a titolo oneroso la proprietà della costruzione già edificata, mantenendo la titolarità del terreno — viene tassata come reddito diverso e non come reddito d’impresa. Ciò a differenza di quanto previsto nell’assetto previgente...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi