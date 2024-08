Residenza delle persone fisiche, ecco le prove che smentiscono l’iscrizione anagrafica

Una prova sul campo per le nuove regole sulla residenza. La sentenza 139/1/2024 della Cgt Lucca del 22 maggio 2024 in materia di residenza fiscale estera offre l’opportunità di verificare, nella “sostanza”, come il nuovo articolo 2, comma 2 del Tuir e, in particolare, il “declassamento” a presunzione relativa dell’iscrizione anagrafica potrebbero impattare sui temi relativi alla residenza fiscale delle persone fisiche.

La contestazione e gli elementi difensivi

Il caso trattato dai giudici toscani aveva visto coinvolto un contribuente a cui...