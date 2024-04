Responsabilità del liquidatore per debiti fiscali senza preventiva iscrizione a ruolo

A seguito dell’ultimo intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 32790/2023, l’agenzia delle Entrate e gli altri Enti impositori, in relazione ai debiti tributari non soddisfatti in sede di liquidazione, potranno far valere direttamente, ai sensi dell’articolo 36 del Dpr 602/1973, la responsabilità del liquidatore di società di capitali emettendo nei suoi confronti l’atto impositivo, senza dover attendere la preventiva iscrizione a ruolo del debito tributario della società.

Orientamento giurisprudenziale in merito alla possibilità per l’Ente impositore di far rispondere il liquidatore dei tributi non pagati dalla società a prescindere dall’avvenuto accertamento

Come noto, l’articolo 36 del Dpr 602/1973 prevede una responsabilità del liquidatore per fatto proprio, di natura civilistica, che ha come presupposto l’esistenza di un debito sociale non adempiuto.

Superando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità in capo al liquidatore della società di capitali può essere invocata solo dopo la...